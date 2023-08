Alluvione, i giochi dei bambini nel parchetto ancora circondati dal fango: "Nessuno si è mosso"

Gallery





Pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore: A distanza di circa tre mesi dalla tragica alluvione, il Parchetto di via Scaldarancio, nel cuore del quartiere San Benedetto, vede ancora tutte le sue strutture dedicate al gioco, attorniate da spesse zolle di fango secco. Come è possibile che durante le operazioni di ripristino del parco, non si sia pensato di prestare un po' più di attenzione riguardo i giochi dedicati ai bambini? A mancare vi è proprio una adeguata fruibilità e sicurezza, soprattutto per i bambini più piccoli che inciampano e respirano polveri malsane e i genitori si vedono costretti a precludergli l'utilizzo dovendoli portare nei parchi di altre zone. Il tentativo di ritorno alla normalità del nostro quartiere, così colpito dalla tragedia, dovrebbe passare anche da qui, dal ripristino di questi beni pubblici indirizzati a tutti i nostri figli e invece, nonostante le molte segnalazioni fatte anche dai cittadini, nessuno si è mosso concretamente.

Alessandro