"Giro d'Italia, colonne infinite in zona ospedale bastava un vigile per impedirle"

Recita la segnalazione

Alle 13 di oggi, 18 maggio, per il blocco della circolazione molti forlivesi e hanno disperatamente cercato percorsi alternativi, il più ovvio è forse l'unico per dirigersi verso Faenza era transitare dall'incrocio semaforico di San Varano che taglia la via Firenze. La fila venendo dall'ospedale in direzione Faenza ha raggiunto quasi viale dell'Appennino e ha bloccato la circolazione di Forlì in zona collinare.

Bastava poco buon senso per capire che bisognava agevolare questo flusso di traffico con un vigile al semaforo di San Varano che purtroppo sta verde per il maggior tempo per chi circolazione sulla strada principale che è via Firenze (naturalmente vuota perché nessuno può andare e venire direzione Porta Schiavonia. Non ci voleva molto a togliere qualche "tappo" dai percorsi alternativi al passaggio del Giro, basta conoscere un po' la città. Noi lavoratori, studenti, madri e utenze dell'ospedale siamo stati in colonna.

Valerio Bartolomei