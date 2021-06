Non è mai troppo tardi per tornare liceali: "gita scolastica" 35 anni dopo

La segnalazione:

Nel settembre del 2016, ci trovammo per festeggiare il ritrovo a 30 anni dal diploma e ci eravamo sempre promessi di incontrarci nuovamente negli anni a venire. Dopo questo periodo di "isolamento forzato", il nostro compagno di classe Marco, residente a Venezia, ci aveva lanciato l'invito di andarlo a trovare e, una volta raccolte le adesioni e disponibilità, abbiamo colto l'occasione per tornare "liceali", assieme a mariti, mogli e figli, organizzando la gita a Venezia! Partenza in pulmann da Forlì alle 6,30, con l'autista Paolo Garoia, meglio conosciuto come "Gulliver l'animatore", che non ha mancato sicuramente di animare il viaggio, che è stato "riempito" da ricordi, aneddoti del passato e.... barzellette! Una volta a Venezia, Marco ci ha "serviti e riveriti", organizzando gli spostamenti e accompagnandoci in una visita fuori dagli schemi turistici (da segnalare la Chiesa di S.Rocco e la Basilica di S.Maria della Salute), un caffè al volo al Fondaco dei Tedeschi e una pausa gastronomica dal simpaticissimo Loris della Trattoria da Bepi Già 54. Per chiudere la giornata, una doverosa e meritata pausa con bevuta, al Caffè Florian in Piazza S.Marco e alle 18,30, siamo risaliti sul pulmann per fare rientro a Forlì, dove non abbiamo mancato di prometterci di fare al più presto un'altra "gita"! Un ringraziamento infinito a Marco per l'ospitalità, a Maddalena per l'organizzazione logistica, a Stefania, Adriana, Roberta, Giuliana, Serena, Cristina, Davide e.... a mogli, mariti e figli/e che ci hanno accompagnato in questo tuffo nel passato, senza dimenticare chi non ha potuto partecipare a questo raduno! Sarà per il prossimo perchè..... non è mai troppo tardi per tornare liceali!"