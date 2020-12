Giulio festeggia vent'anni, gli auguri della madre: "Abbi cura di te, dei tuoi sogni e del destino del mondo e di chi ti circonda"

Riceviamo e pubblichiamo

"La giovinezza non è un periodo della vita, essa è uno stato dello spirito,un effetto della volontà,una qualità dell’immaginazione, un’intensità emotiva, una vittoria del coraggio sulla timidezza, del gusto dell’avventura sull’amore del conforto. Non si diventa vecchi per aver vissuto un certo numero di anni,si diventa vecchi perché si è abbandonato il nostro ideale..Voi resterete giovani fino a quando resterete ricettivi, ricettivi a ciò che è bello, buono e grande,ricettivi ai messaggi della natura,dell’uomo, dell’infinito." diceva il generale Mac Arthur ai suoi cadetti.

Il 2 dicembre, Giulio, compirai venti anni. Come tanti tuoi coetanei stai vivendo questo tempo e la tua giovinezza nella incertezza della pandemia. Nell’Alcibiade Socrate parla con Alcibiade, un giovane ateniese che aspira alla politica e a gestire la città (e ci riuscirà) e rivolgendosi a lui dice: "è il momento opportuno perchè tu cominci ad aver cura di te, perchè se non avrai cura di te non saprai aver cura della città".

Abbi cura di te, dei tuoi sogni e del destino del mondo e di chi ti circonda!



Mamma