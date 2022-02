"Gli autisti di Start Romagna, alcuni maleducati e incivili"

Recita la segnalazione

Fiumana, ore 6:56 del mattino. Il tempo di attraversare e sento arrivare il bus alle mie spalle, ha ben 5 minuti di anticipo e, penso, “per un attimo lo perdevo”. Gli faccio segno, si ferma, mi affretto ad indossare la mascherina correttamente prima di salire, visto che non ho avuto modo di farlo in tempo come sempre , 10/15 secondi al massimo, e l’autista che fa? Chiude le porte e riparte nonostante abbia anche bussato alla porta e gesticolato. Si è dimostrato incivile e maleducato essendo oltretutto nel torto, visto che era in netto anticipo sull’orario previsto. E chissà quanti altri utenti avrà lasciato a piedi , alle varie fermate del percorso, ad attendere un bus che viaggiava in anticipo. Inammissibile.