Scrive un cittadino

Scrivo per poter segnalare alcuni disservizi sui trasporti pubblici. In questi ultimi mesi di Marzo e Aprile, l' autobus linea 4 della Cava non transita alle ore 13:18 e 14:18 alla fermata Galilei (fronte ITIS) causando notevoli ritardi e disagi agli studenti che risiedono nelle zone Cava e Quattro. Un padre di alunno