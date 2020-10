Gli incivili dei rifiuti, abbandoni lungo lo stardello che sale da Ospedaletto

Recita la segnalazione: "Domenica pomeriggio mi trovavo a passeggio per Bertinoro quando mi sono imbattuto in questo indecoroso spettacolo. Chiaro che la colpa è di persone incivili, ma inviterei il Comune di monitorare anche il forese visto che ultimamente si sa che in Romagna va di moda abbandonare rifiuti in campi fossi e strade. Il centro è tenuto bene ma la terra dei vini merita rispetto. Non conosco la via ma è lo stardello che sale da Ospedaletto e arriva a ridosso dell’area raccolta di Bertinoro. Saluti Paolo"