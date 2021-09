Gli “Umarel” da cantiere di via Bruni in centro storico

Recita la segnalazione: "Dai primi di giugno, loro malgrado, gli abitanti di via Bruni a Forlì, sono diventati tutti, “Umarel da cantiere”. Per alcuni è però difficile portarsi al seguito la classica bicicletta d’ordinanza, visti gli spazi ristretti dalle transenne che delimitano i lavori stradali all’uscita delle loro case. I lavori per “mettere giù quattro tubi”, perché questa è la realtà, visto che non stiamo parlando di un’opera di alta ingegneria, ma di tubi fognari e di teleriscaldamento, sembrano andare molto a rilento. Il cantiere oltre a bloccare il transito delle auto, impedisce di fatto l’utilizzo di moltissimi posti auto in tutta via Bruni, anche dove non vi sono scavi. Un tecnico esterno, interpellato da alcuni residenti, lo ha definito verbalmente “un cantiere a tempo perso”, viste anche le due settimane, se non più, di chiusura totale ad agosto. Al di la delle motivazioni e delle problematiche tecniche che potranno eventualmente addurre l’appaltante e l’impresa esecutrice, il percepito è, che partendo dall’utilizzo di cartelli di segnalazione obsoleti (vedasi una precedente segnalazione), non vi sia l’impegno necessario per abbreviare il più possibile i disagi che stanno patendo i residenti".