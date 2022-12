"Infiltrazioni in un appartamento Acer, nessuno risponde"

Recita la segnalazione

Una segnalazione che riguarda un grave disservizio Acer. Un appartamento dove vive mia mamma di 85 anni, un alloggio di edilizia popolare, ACER , a Forlì ha una infiltrazione nel soffitto del suo bagno , e io sto tentando di contattarli inutilmente da 3 giorni sia telefonicamente che via mail (ne ho già inviate 3) . Ma come è possibile che nessuno risponda alle telefonate e neppure alle mail? Per non parlare poi dei danni nei muri o corridoi, che vedo giornalmente quando vado a visitare mia mamma. Ma nessuno controlla mai niente.