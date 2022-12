Tempestivo intervento di Alea dopo l'ennesimo abbandono di rifiuti

Recita la segnalazione: "Qualche giorno fa avevo segnalato l'inciviltà di alcuni cittadini che avevano buttato sacchetti colmi di immondizia sul ciglio stradale di via Bergossi. Ebbene, oggi pomeriggio nel riprendere la mia abituale passeggiata, ho notato che la strada risulta essere ben pulita. Grazie Alea per il tempestivo intervento. Ciò dimostra, semmai ce ne fosse ancora bisogno, che le segnalazioni sono utilissimi per far comprendere ai novelli barbari che il loro gesto è un'offesa alla città di Forlì. E quindi rinnovo l'appello, per favore non gettate immondizia nelle vie o piazze. ma riponete i sacchetti nei bidoni che ognuno di voi possiede".