"L'azienda riparte dopo l'alluvione. Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato"

Riceviamo e pubblichiamo: "Non mollare. Questo è il life motive di tutti coloro che come noi hanno perso tutto. Per fortuna esistono ancora persone buone e generose. In un momento come questo più che mai il loro aiuto è stato fondamentale. Ringraziare tutti è davvero impossibile. Grazie ai volontari che ci hanno aiutato e che continuano ad aiutare noi i tutti i nostri vicini nelle quotidiane opere di ripristino. Grazie ai Centri assistenza di tutta Italia che ci hanno prestato mezzi, attrezzature e materiali per ripartire. Grazie a chiunque abbia aiutato con un piccolo gesto. Eco-Clima sta ripartendo. Grazie di cuore a tutti dal Gruppo Eco-Clima".