Ha rischiato la vita, bimba salvata al Morgagni-Pierantoni. La lettera dei genitori: "Grazie, siete stati grandi e importanti"

Riceviamo e pubblichiamo: "Siamo i genitori di una bimba di un anno e mezzo che è stata ricoverata il mese scorso alla Pediatria dell’ospedale Morgagni - Pierantoni di Forlì. Siamo corsi al pronto soccorso dopo pranzo, perché la bimba non respirava bene dopo essersi strozzata e averle praticato la manovra di disostruzione a casa. I dottori decidono di farle una broncoscopia d’urgenza e dopo un’ora e mezza in sala operatoria la salvano. Resta ricoverata altri 10 giorni per poi ripetere la stessa operazione perché la bimba non dava i giusti segni di miglioramento e di nuovo l’esito è più che positivo.

Da lì, pochi giorni e la dimettono perché è seguita una guarigione velocissima. Racconto la nostra storia perché ci tengo a ringraziare tutto lo staff della pediatria, da chi ci ripuliva la stanza e ci portava da mangiare, alle oss, agli infermieri, ai dottori, ai pediatri, ringrazio anche il primario di pediatria e quello di pneumologia e tutti coloro che hanno contribuito alle broncoscopie. Avete salvato nostra figlia e ci avete sopportati e supportati. Le vostre cure sono state indispensabili ed efficaci, e la vostra pazienza ed empatia ci hanno permesso di sopravvivere a questi giorni di terrore senza crollare mentalmente. Siete stati grandi e importanti. Un ringraziamento speciale a tutti".