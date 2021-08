Lo sfogo di una lettrice: "A cosa può servire il Green Pass se poi non lo richiedono? Delusione dal suo non uso"

Recita la segnalazione: "Premesso che sono a favore del Green Pass, perché personalmente penso possa essere uno strumento che aiuti a lenire il diffondersi della pandemia, volevo portare alla conoscenza dei lettori quello che mi e' successo il giorno di Ferragosto in un ristorante della nostra provincia che preferisco non menzionare. Prenotato il tavolo per 4 persone in precedenza, ci siamo presentati all'accettazione, che come unico riscontro ha indicato il tavolo a noi riservato. A questo punto ho chiesto io all'addetta se serviva il Green Pass per accedere al nostro posto. Allorche' mi e' stato chiesto se l'avevamo ma nessuno pero' lo ha controllato.

Il locale era pieno, quasi tutti ultra sessantenni come noi, quindi si spera nella totalità' di vaccinati. Il comportamento e' stato il medesimo con altri avventori entrati dopo, quindi mi chiedo cosa possa servire il Green Pass se poi non lo richiedono. I ristoratori dicono in Tv che non possono controllare i documenti ma pero' almeno la certificazione si. Speriamo che questo non sia un comportamento comune. Non ci si deve dopo lamentare se con il diffondersi della pandemia richiudono le attività'. Scusate lo sfogo, ma ne va' della salute di tutti ma anche dell'economia in generale".