Riceviamo e pubblichiamo: "Mercoledì sera verso le 21 in Via Simone vesi hanno rubato il portafoglio di mio marito dalla macchina. Non c'erano molti soldi, ma carte di credito e documenti. Per favore, se qualcuno trova un portafoglio nero con i documenti mi può scrivere. Grazie mille, l'ultima transazione fatta dai ladri è stata al bar "Ko Ko" in via Bertini".