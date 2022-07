Recita la segnalazione: "Mi chiamo Yoanna TrocheDel Toro e sono residente a Forlì. La scorsa settimana ho smarrito la mia carta di soggiorno illimitata. L'ho cercata ovunque, ma non la ritrovo più. L'ultima volta che l'avevo con me ero stata in ospedale a Forlì. Chiedo se qualcuno ha trovato questo documento importantissimo. Questo il mio numero di telefono: 329 221 2017".