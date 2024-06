"Ho un figlio disabile, ma ci viene negata la scuola primaria più vicina"

Scrive la segnalante:

Ho un figlio di 8 anni con una certificazione Inps per una problematica di ADHD e disturbi dell' apprendimento. A gennaio ci siamo trasferiti nelle case popolari del quartiere Cà ossi. Rispetto a casa nostra la scuola Rodari è a 50 metri in linea d'aria per cui circa 10 giorni fa ho fatto tutte le pratiche per il trasferimento dall'ic4 all'ic7. Oggi finalmente incontro la dirigente scolastica della nuova scuola mi comunica che non hanno intenzione di accettare la mia richiesta. Mi viene detto che entrambe le classi in cui mio figlio andrebbe inserito hanno già bimbi disabili e che quindi non riescono a prendere anche lui. In pratica 3 bimbi disabili già presenti, non danno "diritto" al mio di andare nella scuola di bacino.

Cerco di spiegare che per me che sono l'unico genitore avere la scuola praticamente sotto casa sarebbe un grande aiuto nella gestione della nostra vita quotidiana oltre a dare la possibilità a mio figlio di conoscere e frequentare i bimbi del quartiere in cui vivremo e che saranno con lui nel lungo percorso della scuola dell'obbligo. Mi viene proposto l'inserimento alla scuola Peroni, perché lì non ci sono bimbi disabili quindi per loro la gestione delle problematiche di mio figlio che ovviamente ha necessità di una figura di sostegno sarebbe più facile. Gli spiego che una scuola "lontana" da casa già la frequenta e che quindi non ha senso per noi fare questo cambiamento.

Esco decisamente sconfortata dall'incontro e inizio a fare una serie di chiamate per capire chi mi può dire se c'è una legge, un regolamento o qualcosa che definisca quali e quanti bambini con disabilità possono essere all'interno di una classe, ma nessuno mi dà questa informazione. Riesco a parlare con qualcuno anche in Provveditorato. Resto in parola che mi verrà data una risposta definitiva dopo che avrà avuto modo di confrontarsi con la dirigente in questione.

Nel frattempo ho richiesto di ricevere per iscritto le motivazioni per cui mio figlio non è stato accettato e mi arriva finalmente una risposta via mail. Non sono state contattate le maestre della Manzoni di cui avevo lasciato il contatto, per capire quale era la situazione, perché tanto a prescindere da tutto loro un altro disabile nella loro scuola non lo vogliono. Io credo che questa sia discriminazione. Non voglio che mio figlio frequenti una scuola dove per loro è più facile organizzarsi, ma quella che per vari motivi per noi è la scelta migliore. Non avrei mai pensato che per aver garantito il diritto all'istruzione di mio figlio avrei dovuto faticare tanto. È la scuola dell'obbligo ma non dovrei essere obbligata a fare quello che è più comodo per le istituzioni scolastiche. Ma qualcuno che ci aiuta e ci facilita le cose c'è da qualche parte? Non so davvero a chi rivolgermi.