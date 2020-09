Chiostro di San Mercuriale, la varietà dei comportamenti

Recita la segnalazione:

Ho visto cose belle ed altre meno: Ho visto persone dichiararsi amore eterno, scegliendo di non scriverlo, ad esempio, sui marmi di un chiostro del 1400. Ho visto lì, il frutto di un palese cretino, che ha lordato mura antiche, con frasi sgrammaticate e scarabocchi incomprensibili. Ho visto bravi artisti di strada fare disegni bellissimi sui selciati, pur consapevoli dell'effimera durata. Ho visto uno sbevazzone usare una porta di casa (ovviamente non sua), per vespasiano. Ho visto tante persone impegnate nel volontariato e non vantarsi mai. Ho perfino visto un bipide pensante a passeggio col proprio amato pet, lavare via dal muro l'urina del proprio cane con una bottiglietta d'acqua. Ecco, mi dispiace solo che in tutta la mia vita, ne ho vista solo una di persona così attenta, al marcar del proprio quattro zampe. Piccolo gesto, grande civiltà.