Ancora abbandoni di rifiuti vicino ai bidoni della Croce Rossa

Domenica 2 maggio segnalai l'utilizzo improprio di un contenitore stradale della CRI per la raccolta di panni usati con tanto di foto illustrative. Oggi, domenica 16 maggio le persone caritatevoli hanno colpito ancora aggiungendo alla paccottiglia anche piccoli pezzi di mobile. Invio foto per documentare l'intervento di questi sozzoni che sgomberano l'appartamento camuffando il tutto come gesto altruista, generoso, umano, filantropico, Ringrazio Alea Ambiente che, vedendo la segnalazione ho scritto, a margine della pubblicazione della mia segnalazione, mi/ci ha informato di averli rimossi lunedì nel corso di un intervento straordinario di pulizia. E fin qui tutto bene ma non sarebbe il caso che qualche Ispettore o personale qualificato di Alea Ambiente avesse l'incarico di monitorare la situazione, girando per le vie cittadine, anziché attendere la segnalazione degli utenti ?