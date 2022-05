"I giardini di San Lorenzo in Noceto vanno riqualificati"

Recita la segnalazione: "Borrei segnalare in che stato sono i giardini di San Lorenzo in Noceto. E' stata fatta richiesta già 2/3 anni fa di rimettere i giochi tolti perché rotti, un'illuminazione per poter sfruttare i giardini anche di sera, dei tavolini e delle panchine. I giardini sono frequentati dalle famiglie del quartiere anche per feste di compleanno, ma costrette a portarsi tavoli sedie e anche qualche gioco per poter fare passare un pomeriggio in compagnia ai propri bambini, per non parlare delle zanzare che ne siamo invasi. Insomma il Comune dovrebbe riqualificare quest'area. Oltre ai giardini ci sarebbe un bellissimo centro sportivo, ma lasciato andare in malora anche questo".