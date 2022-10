"I giovani sfrecciano con gli scooter all'uscita delle scuole incuranti del pericolo"

Riceviamo e pubblichiamo: "I ragazzi all’uscita della scuola sfrecciano con i motori lungo viaGramsci, viale Roma e Campo di Marte come piloti da pista, divincolandosi pericolosamente tra le macchine con sorpassi sia a destra che sinistra dove c’è la linea continua. Credo che tutti i loro genitori debbano sapere cosa succede in quei particolari orari. Non è una lamentela che faccio per me che cerco di stare attento, ma per questi ragazzi giovani incuranti del pericolo sorpassando addirittura su riga continua mezzi pesanti. Così giovani non hanno l’esperienza sufficiente. Gli orari sono dalle 13,05 alle 13,30. Una segnalazione affinchè arrivi anche ai professori al fine di dissuaderli dal fare tutto questo".