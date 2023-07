"I platani di Viale Spazzoli stanno perdendo la corteccia, sono malati?"

Recita la segnalazione: "So che in questo momento di problemi ben più gravi, quello che sto segnalando, probabilmente può sembrare inopportuno, ma volevo far notare che da qualche settimana molti platani di Viale Fratelli Spazzoli, stanno perdendo la corteccia, e restano "nudi". Dagli alberi cadono gocce di una simil resina, che ricoprono le macchine, cosa mai successa in passato. Volevo sapere da chi di competenza in Comune, se sono già a conoscenza di questa situazione, e da chi ne capisse di botanica, se per caso si tratta di un fungo dell'albero, o dei pidocchi dai quali vengono spesso 'attaccati', o da cos'altro può dipendere questa inusuale perdita della corteccia dell'intero albero".