I rami coprono il cartello stradale, multato di 125 euro per mancata potatura: la protesta

Recita la segnalazione: "Sono stato multato di ben 125 euro perché la mia vite di uva fragola ha parzialmente coperto un cartello stradale. Vorrei protestare a mezzo stampa per come sono avvenuti i fatti. Premetto che la vite ha una crescita molto veloce e periodicamente procedo alla manutenzione. Nel caso in questione, un giorno due vigilasse suonano al campanello dicendomi che devo procedere al taglio della vite per non oscurare il segnale di dare precedenza (angolo di via Anita Garibaldi con Pace Bombace). Rispondo loro che il giardiniere era ammalato, ma sarebbe stato fatto il lunedì successivo (era giovedì) come poi è stato fatto. Il venerdì mattina sono passati 2 vigili maschi ed hanno elevato un verbale che se pagato subito era di 'solo' 125 euro. Trovo indegno multare a questo modo, specialmente in questi periodi di difficoltà economica per tutte le famiglie. Vorrei che almeno il Comune mi rispondesse".

D.R.