Il 3 dicembre per dire grazie

Riceviamo e pubblichiamo

"Ai nostri amici disabili e alle loro famiglie, ai nostri genitori e nonni divenuti bambini, da accudire e proteggere come "perle rare e preziose", iI nostro grazie di esistere per farci crescere, per rendere noi e il mondo migliori, per tutto l'amore ricevuto. A tuue le famiglie che curano con amore e lottano per i loro cari fragili

anziani e/o disabili, affinché abbiano una vita serena, piena di affettl di qualità e di inclusione, il nostro grazie per quello che ci insegnate e per la testimonianza di vita, e tutto il nostro sostegno e la nostra stima".

Emanuela e Alida

Associazione Famiglie

Ragazzi Senza Voce