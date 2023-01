"Il comune di Bertinoro ha dimenticato via Sonsa"

Recita la segnalazione: "La via Sonsa a Fratta Terme, ultima via del comune di bertinoro prima di entrare in territorio cesenate si trova da anni in uno stato di degrado imbarazzante. La strada crea disagi soprattutto agli abitanti, ma anche alle numerose aziende agricole ed allevamenti che sorgono lungo la via (considerando anche che alcune aziende hanno bisogno di spostare animali con van, camion o trailer e date le condizioni della strada ogni buca è un possibile danno all'animale) E poi il comune si vanta di stare costruendo piazza Colitto. Il cui risultato momentaneamente è stato solo quello di rimuovere una bella zona verde lasciando spazio alle gettate di cemento".