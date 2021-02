Il Comune ha un regolamento per l'installazione delle antenne?

Recita la segnalazione

Il Comune di Forlì ha un regolamento per l'installazione di nuove antenne di telefonia?Il comune di Bertinoro da 4 giorni ce l'ha. Nel quartiere San Martino in Strada erano state raccolte più di 1600 firme nel 2019 ma il permesso di una nuova antenna non è stato mai revocato e nessun tentativo formale è stato mai intrapreso. In data 7 Dicembre 2020 l'assessore all'ambiente Petetta, in un'intervista su Forlitoday, raccontava delle poche armi a disposizione dell'amministrazione. Se guardiamo la mappa delle antenne di Forlì (compare nel sito del comune) notiamo che tutto il territorio è abbondantemente coperto ma un'altra richiesta di installazione è comparsa nel sito del comune di Forlì località Roncadello.