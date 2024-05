"Parco Urbano, il cuore verde dimenticato"

Riceviamo e pubblichiamo: "Ieri, 1° Maggio, Festa dedicata ai lavoratori, ho investito parte del mio tempo libero per un evento che mi è stato tanto a cuore e che, soprattutto, me lo ha toccato il cuore. Sono stata al Parco Urbano Franco Agosto in occasione di un incontro dove si parlava e, soprattutto, si vedeva lo stato in cui versa il parco dopo un anno dall’alluvione. L’incontro è stato promosso da Giancarlo Pennuti, che ha toccato in modo preciso e giustamente tecnico l’argomento. Il parco, da quando è nato, è sempre stato un punto di incontro, di ritrovo nel tempo libero di tantissimi e tantissime forlivesi e non solo forlivesi.

Inaugurato nel 1994 è stato il luogo per gli incontri di giovani coppie, di famiglie, di gruppi di giovani e anche meno giovani. Chi di noi non è stato steso nei suoi vasti prati, seduto a chiacchierare in una panchina o all’ombra di un suo albero? Lontano dal traffico, dall’aria pesante e dal rumore. Un cuore pulsante di vita all’aria aperta. Un verde carico di quell’ossigeno che ci sta sempre più mancando in queste città sempre più grigie. In occasione dell’alluvione di Maggio 2023, il parco ha difeso buona parte della città, perché è una delle zone che fungono da golena in queste emergenze e ha svolto, per quanto ha potuto, il suo lavoro, pagandone gravemente le conseguenze. Io mi sento di dire che gli dobbiamo tanto. Invece, evidentemente, non tutti la pensano così. Ad un anno dall’alluvione ci hanno mostrato come sia ora un luogo “dimenticato”. Non dai cittadini, che stoicamente continuano per quanto possibile a frequentarlo: passeggiatori, gruppi di amici, famiglie con bambini; anche ieri mattina c’era vita che brulicava… nonostante tutto. Eppure a passeggiarci non può non prenderti un nodo alla gola nel pensare a quello che era e quello che è oggi. Fango, fango, fango, ancora, ovunque. Cartelli e luminarie piegati, vegetazione secca, rami abbandonati dappertutto, staccionate ancora mancanti, spezzate, abbattute, che costituiscono anche un pericolo per bambini e bambine. E gli alberi? Le grandi querce, polmoni verdi, chiaramente sofferenti perché le radici non trovano più il nutrimento nel terreno, soffocate dallo strato di fango che crea un terreno impenetrabile, come ha spiegato in modo semplice ma esperto il professionista architetto e paesaggista Ivano Zecchini, spiegando anche quali siano interventi puntuali possibili ed efficaci che migliorerebbero indubbiamente la situazione.

E il clou di tutto questo è la collina della memoria, come qualche “illuminato” la vorrebbe chiamare. La collina della vergona l’abbiamo definita oggi: il mucchio di fango raccolto e lasciato accanto ai giochi dei bambini e in cui i bambini oggi corrono, giocano, fanno anche lo scivolo. Cosa contiene quel mucchio di fango non si sa. Esattamente così: non si sa. Pare impossibile, pare assurdo, ma non si sa. Non si sa perché non è mai stato reso pubblico né chi si è occupato di fare i carotaggi, seppure pare che siano stati fatti, né tantomeno i risultati di questi, come ci ha spiegato Giancarlo. Peccato che nei giorni dell’alluvione ci ricordiamo bene le tante raccomandazioni della ASL sul prestare attenzione al contatto diretto con il fango che, per ovvia provenienza, portava con sé sicuramente liquami dalle fognature e altri materiali chimici perché, a causa dei danni ad edifici e infrastrutture, era entrato in contatto con sostanze chimiche di varia natura, anche pericolose. Ma oggi tutto questo è alle spalle, lo abbiamo lasciato lì, abbandonato, e lo lasciamo ai giochi dei bambini e delle bambine al posto dei gonfiabili di Gommolandia, che invece non è ancora stata messa nelle condizioni per riaprire. La collina di fango va bene, ma Gommolandia no.

E i soldi donati per il ripristino del parco? Nonostante i tentativi, chi ha chiesto informazioni e notizie sulla programmazione delle opere e le relative spese di ripristino del parco non ha ottenuto risposte, come ha raccontato Federico Morgagni, consigliere Comunale, nonostante il ruolo e l’utilizzo degli strumenti legittimi che questo gli consentiva. Dei 500.000 Euro arrivati da LA7 non abbiamo notizie, anche questo pare impossibile. Lo ripeto perché a mio parare è di una gravità pesante: di questi fondi non abbiamo ricevuto notizie nemmeno a chiusura del bilancio. Credo che ce ne sia abbastanza per alzare la voce e chiedere conto di quanto poco è stato fatto per uno dei punti di Forlì tra i più cruciali a difesa del nostro tempo libero e del nostro benessere. Ringrazio chi ha voluto l’incontro e chi ha partecipato, tra cui anche il candidato sindaco Graziano Rinaldini che, assieme a noi, ha preso atto di quanto si profilava davanti ai suoi occhi e invitato tutti e tutte a promuovere nuove idee da condividere per cambiare lo stato di abbandono di questo pezzo di cuore della città".

Elisa Fiorini