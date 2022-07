"Il degrado ai Portici continua a crescere": le foto di un lettore

Gallery















Cocci di vetro ovunque in piazza Mangelli con bottiglie di birra fracassate, rifiuti e sporcizia non mancano, gente che orina ad ogni angolo, urina e feci di cane, graffiti ovunque (c'è una fitta mostra di graffiti e messaggi ), parcheggio selvaggio, sotto i portici e in una strada dove non si dovrebbe accedere se non per scarico merci, senza tetto e gente che si ripara e dorme sotto i portici. Chi scrive è un residente che ha acquistato un immobile qualche anno fa e nel giro di poco tempo ha visto degradare drasticamente la vivibilità.