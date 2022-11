Soldi per le luminarie e docce fredde: "Degrado delle priorità di questa amministrazione"

Riceviamo: "Scrivo per segnalare il livello di degrado/disservizio di questa amministrazione che sceglie di spendere una marea di soldi per luminarie natalizie totalmente di facciata e taglia le docce e i riscaldamenti ai ragazzi che fanno sport. E' vero che con i soldi delle luminarie non si sarebbero coperti tutti gli incrementi delle bollette energetiche delle palestre, ma è altrettanto vero che, dopo anni di Covid e di mancata socialità, il momento formativo dello spogliatoio nello sport con la doccia, oltre al beneficio strettamente igienico, viene tolto senza avere investito un euro in più che invece viene investito per la frivolezza delle luminarie. Ricordatevelo quando dovrete decidere di rinnovare la fiducia a questa amministrazione quali siano le sue priorità: frivolezza versus concretezza e supporto ai ragazzi".