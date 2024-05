Il laghetto si sta prosciugando, diverse carpe stanno morendo: "Nessuno ha ancora fatto nulla"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un cittadino: "Nella zona dei Quattro Laghi, per intenderci non distante dall'ex locale "Cobà", c'è un piccolo laghetto che purtroppo si sta prosciugando dalle piogge invernali e dall'acqua dell'alluvione di un anno fa. Probabilmente proprio a causa dell'alluvione di maggio 2023, alcune carpe giganti erano state trascinate in quella zona e adesso stanno pian pianino morendo a causa proprio dell'acqua che si sta prosciugando. Abbiamo fatto una segnalazione agli enti preposti da ben due settimane, ma ancora non si è mosso nulla. A breve quei poveri animali moriranno. Fate qualcosa"