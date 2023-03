Il Lions Club Forlì Valle del Bidente incontra il fotografo Luca Massari

Venerdì 3 marzo il Lions Club Forlì Valle del Bidente ha avuto il piacere di ospitare al proprio meeting Luca Massari, fotografo di fama nazionale. L'evento ha visto una partecipazione importante da parte di amici e soci del Club, ed è stata occasione per approfondire il tema di fotografia come opera d'arte legata a specifici progetti. Tutti oggi fanno scatti, ma l'artista vede quello che amatori non riescono. Da qui la forma d'arte legata alla realtà davanti a noi. L'illustre relatore ha donato ai soci del club il book fotografico da lui curato nel 2017 con il sostegno e il patrocinio del comune di Forlì "Forlivesi da non perdere".