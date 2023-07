"Il mancato rispetto del divieto di fermata in zona Bussecchio genera pericoli"

Gallery





Recita la segnalazione

Vorrei segnalare la situazione di disagio crescente che stiamo vivendo in zona Bussecchio a causa dell' inciviltà della gente nel parcheggiare in Via Cerchia. I residenti della zona, nelle ore di punta e soprattutto in orario di pranzo o cena, si trovano costretti a fare manovre azzardate e pericolose per evitare le auto dei clienti delle attività commerciali che parcheggiano in mezzo alla curva, sulle strisce pedonali e sui dossi di rallentamento nell'incrocio fra Via Cerchia e Via Orfeo da Bologna. In caso di incidente poi diventa difficile dimostrare che è avvenuto a causa delle auto indivieto di fermata che nel frattempo magari si sono pure dileguate.

La situazione è stata segnalata ripetutamente da molti residenti anche tramite l'app Rilfedeur, ma la situazione non è migliorata di una virgola. Allego alcune foto scattate in giorni diversi dai residenti. È bello che il quartiere sia vivo e che le attività commerciali lavorino però noi residenti abbiamo il diritto di circolare in sicurezza tanto più che in zona le piazzette ed i parcheggi non mancano. Infatti nei pressi ci sono ben due parcheggi: uno cinquanta metri prima di questo incrocio ed un altro in una piazzetta parallela unita a via Cerchia con un passaggio pedonale di cinquanta metri o poco più.

Aggiungo che via Orfeo da Bologna è l'unica strada di accesso ad una zona residenziale molto popolata e quella strada è utilizzata anche dai genitori che portano i bambini alla scuola elementare e dai frequentatori del teatro e del circolo di quartiere. Spero vivamente che le autorità preposte intervengano per far rispettare le semplici regole di civiltà, buon senso e non ultimo del codice della strada.