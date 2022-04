"Parcheggio trascurato in via Crocetta a Carpena"

Gallery







La segnalazione di un lettore

A seguito di diverse lamentele dettati dai rischi ed dalla mancata manutenzione, i residenti nell'ultimo periodo si sono mobilitati per ottenere dal Comune un velox fisso in sostituzione del rilevatore di velocità che risulta inefficace per chi transita a tutta velocità nel particolare tratto di strada. Tale necessità è dettata dalla notevole pericolosità di questo tratto di strada soprattutto nelle ore notturne, quando chi transita nel rettilineo a velocità (80-100 km/h) ampiamente superiori ai limiti cinetici imposti dei 30 km/h. Le persone che rischiano di essere investite sono oltre agli abitanti della zona ,sono i genitori che partecipano a riunione scolastiche, cittadini che più volte alla settimana si recano in più sessioni a svolgere attività sportive presso la palestra delle Scuole ed innumerevoli persone che passeggiano anche nelle ore notturne lungo la via.

Ma in generale la sicurezza manca a tutti adulti e bambini, che frequentano a vario titolo il plesso scolastico in via Crocetta 23. In altre località è stato inserito,riducendo così il rischio dovuto alla alta velocità di chi transita... Oltre a ciò c'è un completo stato di degrado nei fossati limitrofi , che costeggiano la strada risultano completamente sporchi e pieni di detriti e come gli necessitino urgentemente di un’adeguata pulizia e manutenzione,sono ostruiti da arbusti che creano una diga ,non creando il passaggio delle acque, con conseguente ristagno dell'acqua di scarico. I parcheggi sono privi di manutenzione ordinaria erbacce e piccoli arbusti hanno preso il sopravvento. Le pilette di scarico delle acque piovana sono ostruite dalle foglie presenti non raccolte e dall'erba cresciuta in tutti i marciapiedi / carreggiata Si chiede perchè tale fossato non venga tombinato dopo essere stato pulito , si eviterebbero problematiche del genere ed in più si creerebbero posti auto tanto ricercati nel momento di punta dove vengono prodotte situazione di pericoli per i bambini e per i passanti,poichè le auto vengono parcheggiate in maniera selvaggia su ambo i lati della strada in oggetto.