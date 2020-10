Il rebus dei pannoloni

Recita la segnalazione:

Avete bisogno di contattare il servizio Distribuzione ausili di via Colombo? Accedete al sito, giusto? Vi dice che dal 20 marzo osserva l'apertura del martedì e giovedì dalle 12:30 alle 17:00 e che negli stessi orari potete chiamare il numero 0543733676. Oggi comincio a chiamare alle 12:33 e vado avanti, ogni 10 minuti, fino alle 15 circa: sempre occupato. Allora vado di persona: chiuso. Fuori, a distanza di poche decine di centimetri l'una dall'altra, le indicazioni che ho fotografato. Poco distante è attivo il punto informazioni e chiedo lumi. La signora è gentile ma non può risolvere il mio dubbio (una semplice informazione sulla necessità o meno di rinnovo della richiesta di fornitura, che forse mi risparmierebbe di attivare l'ennesimo giro di burocrazia). Mi suggerisce di scrivere una mail. Sono le 16:58 e, per la cronaca, il numero di cui sopra...è occupato! KAFKA, ti fischiano le orecchie??