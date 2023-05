Via Isonzo, 113 · San Benedetto

Riceviamo e pubblichiamo: "Dopo l'allagamento che la mia abitazione ha subito il 3 maggio scorso, lo stress e l'eliminazione di oggetti vestiti ringrazio e apprezzo l'amministrazione Comunale per l'impegno nel pulire i tombini e le fognature, cercando di mettere in sicurezza noi cittadini. Speriamo naturalmente che certi eventi straordinari non si verifichino più".