Il Roma club Forlì rende omaggio a Gigi Proietti

Il Roma club Forlì rende omaggio al Maestro Gigi Proietti, icona indimenticabile del nostro cinema e delle arti teatrali, raro esempio di umiltà, disponibilità ed umanità. Abbiamo sofferto insieme per le tante vicessitudini della A.S. Roma, che ha sempre vissuto in prima persona ed anche nelle occasioni in cui era impegnato per lavoro, chiedeva sempre l'installazione nel camerino del teatro di un televisore collegato alla partita. I tifosi romanisti di Forlì e di tutta la Romagna hanno perso una delle figure più rappresentative di Roma, che sapeva strappare un sorriso a chiunque e che portava nel cuore l'amore profondo per i colori giallorossi. Ciao Gigi

Roma club Forlì