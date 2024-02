"Servono più controlli negli autobus", la risposta del Comune di Bertinoro lascia perplesso un lettore

Riceviamo e pubblichiamo: "Con queste poche righe volevo portare a conoscenza l'opinione pubblica di come le amministrazioni di sinistra, e in particolare Bertinoro, considerino la propria zona declassata, regalando il trasporto pubblico locale a chiunque, ma a discapito in relazione al medesimo per i cittadini della propria comunità, rendendo per esempio il paesino schiavizzato in tutti i giorni festivi dell'anno, causa la totale soppressione del servizio stesso, dovuta ai costi e voluta dalla "Brava Sindaca Sinistrina Allegni", poiché le corse di trasporto pubblico locale vengono decise e pagate dai comuni. Essendo un cittadino puntuale fruitore di detto servizio ho fatto più volte, ed anche in ultimo presente all'amministrazione, mediante pec la necessità di potenziare capillarmente I controlli a bordo bus, al fine di contrastare l'evasione e quindi aver la possibilità di un servizio pubblico garantito per tutti; di contro mi sono visto rispondere dalla stessa che i medesimi desumono un costo. A voi cari cittadini, le conclusioni"

Cristian Grandini.