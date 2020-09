Il valore dei parchi, un cittadino: "Fa male vedere spregi e sciatterie"

Che belli i parchi e quelli cittadini ancora di più. In città sempre più martoriate da caos e smog, con dimore sempre più anguste, le oasi di verde e di pace sono una ricchezza immensa. Dobbiamo ringraziare le persone che, prima di noi, hanno ideato voluto e realizzato queste meraviglie che sono i parchi; con denari e sacrifici. Luoghi ove far giocare liberamente i nostri figli, praticare sport o leggere in pace un libro, dove rigenerare mente e spirito. Luoghi doverosamente da rispettare, da preservare per le generazioni future. Fa male vedere spregi e sciatterie di uno sparuto (per fortuna) numero di adolescenti. È lapalissiano che danneggiare beni comuni (cui prodest) renda gli autori di tali asociali comportamenti, accostabili a capre ottuse. Un po' mi fanno pena: è chiaro che sono affetti da deficienza comportamentale; che siano vittime di genitori carenti al civile insegnamento? N.d.A. Chiedo scusa alla famiglia degli ungulati, tanto utili, loro.

SANDRO