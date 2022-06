"Immondizia a cielo aperto davanti ad un asilo"

Gallery





Recita la segnalazione: "Nel parco pubblico adiacente l'asilo in via Benedetto Rosetti vi è un abbandono vergognoso. Le poco civili famiglie dei dintorni lasciano di tutto dopo aver bivaccato: giocattoli rotti, sedie e tavoli rotti, carte e incarti da supermercato, bottiglie di vetro a volte rotte, buste, fazzoletti e molto altro. Mi dispiace non aver potuto caricare tutte le foto per problemi di dimensioni, ma ho un bel servizio fotografico. Siamo stanchi di portare a passeggio i nostri bambini e i nostri animali domestici in questo vergognoso degrado. Il comune manda i suoi operatori a vuotare i bidoni...vedono anche loro cosa c'è...per non parlare di come viene maltagliata l'erba...di certo lo stato di abbandono non spinge verso un lavoro accurato...è davvero una vergogna".