"Immondizia abbandonata da incivili"

Gallery





La segnalazione

La via Bergossi di Forlì è una splendida strada, prospiciente via Cà Rossa e il cimitero di San Martino in Strada. Una strada a traffico quasi zero, che rappresenta il luogo ideale di quanti abitualmente la frequentano per passeggiare. Infatti, flotte di podisti e ciclisti anziani, la utilizzano per diletto e sport. Ma ahimè, altri incivili seriali, approfittando del buio o per l'assenza di testimoni buttano sul ciglio della strada sacchetti ricolmi di immondizia. Appare incomprensibile siffatto comportamento maleducato: sporcare la città è sintomo di mancanza di rispetto dell'ambiente e dell'intera società. Cari novelli barbari, comprendo il vostro disagio, causato forse da un'infanzia infelice e pubertà travagliata, ma sporcando la città di Forlì non migliorerà il vostro latente malessere. Quindi, per favore deponete la vostra immondizia nei bidoni deputati alla raccolta e smettetela di sporcare.