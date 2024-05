“In Corso Garibaldi un esempio di buon vicinato dopo gli allagamenti”

Riceviamo: “Scrivo non per riconoscimento o merito, ma per far notare come noi residenti di corso Garibaldi nonostante tutto ci rimbocchiamo le maniche e affrontiamo ogni situazione di petto non facendoci scoraggiare, aiutandoci l’un l’altro, un vero esempio di buon vicinato e di forza di volontà. Tra vicini ci aiutiamo tantissimo, dato che abbiamo accanto anche delle persone anziane e con malattie abbastanza pesanti. Samo una famiglia insomma..vorrei condividere con voi le immagini e riprese di ciò che è successo oggi qui da noi, sperando che possano poi essere usate per diffondere spirito di unione e per dimostrare che qui le cose le affrontiamo di petto".

