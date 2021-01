"In via Briganti tanti pezzi di vetro attorno alla campana per il conferimento. E' pericoloso"

Recita la segnalazione: "In via Marco Briganti nella parte finale che da su via Mondina, c'è una campana del vetro che è costantemente cosparsa di vetri rotti. Pericoloso per chi va a gettare i propri rifiuti e vicina anche a parco dove spesso giocano bambini. Gli operatori di Alea ogni tanto potrebbero degnarsi di pulire, anche perché i vetri a terra e sul marciapiede sono li a causa della perdita della campana quando viene alzata per lo sversamento nei camion. Venerdì mattina ho trovato pezzi di vetro molto grossi e pericolosi. Questa campana è sempre contornata di vetro, ma la situazione è veramente pericolosa".