"In via Eugenio Valzania è più facile cadere che stare in piedi. Marciapiede in stato d'abbandono"

Gallery



Recita la segnalazione: "E' più facile cadere, che stare in piedi. Questa la condizione di totale degrado e abbandono del marciapiede di Via Eugenio Valzania a Forlì, per intenderci lato destro direzione corso Mazzini. E' un tratto di strada che percorro quotidianamente a piedi. Si trova non so da quanto tempo in questo stato, immagino la sera con poca visibilità può essere una trappola ,anche pericolosa, per qualche pedone anziano e non. Possibile che nessun responsabile del Comune abbia segnalato la cosa a chi di dovere? E poi: la sistemazione dei marciapiedi del centro storico,non era nei programmi di questa giunta comunale?"