"In Viale Italia è urgente la potatura delle piante. Ogni volta che c'è una tempesta è un pericolo"

Riceviamo e pubblichiamo: "Ad ogni tempesta di vento in viale Italia c'è da mettersi le mani tra i capelli dalla paura. Dall'agosto del 2017, quando ci fu uno spaventoso temporale, se ne sono seguiti diversi di eventi atmosferici piuttosto violenti. E il problema è sempre lo stesso: la carneficina di rami. Scaraventati via dalle folate di vento. E' solo un miracolo che non vi sono stati feriti, ma l'ennesimo episodio dimostra la necessità e l'urgenza di potare le piante anche nelle parti alti. Ormai i cambiamenti climatici impongono una gestione differente del verde pubblico. Prima che succeda qualcosa di grave. Nel frattempo viale Italia, all'indomani della tempesta, si presenta ancora come un cimitero di rami e fogliame, con i marciapiedi trasformati in un percorso ad ostacoli".