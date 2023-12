"Schianto con cappottamento in via Medaglie d'oro, servono i dossi per limitare la velocità"

Riceviamo e pubblichiamo: "Incidente nella notte, intorno alle 4, in via Medaglie d'Oro. L’auto ha impattato su due auto parcheggiate, ribaltandosi su un fianco. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre le due persone all’interno che con due ambulanze venivano trasportate al pronto soccorso. Negli ultimi due anni in questo tratto di strada si conta il quinto incidente del tipo con danni a auto parcheggiate sempre dovute ad alta velocità. Forse sarebbe ora che il Comune se ne interessasse e installasse dossi per limitare la velocità".