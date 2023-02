Brutto incidente sulla Bidentina: auto abbatte un palo della luce, un cartello stradale e alcuni cespugli

Recita la segnalazione: "Sabato sera si è verificato un nuovo incidente sulla Bidentina nel centro abitato del paese in prossimità dell'incrocio che porta al Santuario della Suasia. Un'auto che procedeva verso S.Sofia ha invaso l'altra carreggiata e ha divelto un palo della luce, un cartello stradale alcuni cespugli e piegato un palo della luce successivo. Fortunatamente non vi sono state conseguenze gravi per la donna al volante. I residenti hanno segnalato alle auto che procedevano la presenza di un palo in mezzo alla strada. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda notte per liberare il palo incastrato e mettere al sicuro il manto stradale. Ormai sulla Bidentina si registra un incidente al giorno".