Zona parco urbano, "Incivili e sporcaccioni nel parcheggio di via Pertini"

Recita la segnalazione: "Nel parcheggio di Via A. Pertini, angolo Via Appennino, (dietro al distributore), come sempre i soliti sporcaccioni lasciano i loro rifiuti nei pressi dei bidoncini. Alea non fa in tempo a ripulire che regolarmente il fatto si ripresenta. Probabilmente questi incivili sono sempre i soliti che hanno preso uno spazio comune per la loro discarica. Mi chiedo se sia possibile mettere delle fototrappole nel parcheggio per rintracciare e punire queste persone, anche se penso che probabilmente le sanzioni a loro inflitte con tutta probabilità' non verranno mai riscosse".