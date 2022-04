"Inciviltà in via Plauto"

Gallery



Recita la segnalazione

Per la milionesima volta diciamo bravi ai cittadini forlivesi che quando non sanno come smaltire i rifiuti, trovano giusto abbandonarli dove capita. In questo caso come spesso accade vicino alla campana del vetro in via Plauto. Ho già avvisato Alea, ma poco si puo' fare con persone di questo genere. Complimenti e bravi. Fare come fa la maggior parte dei forlivesi e smaltire correttamente i rifiuti è davvero da sciocchi. Avete ragione voi, sciocchi noi a impegnarci.