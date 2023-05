Incrocio pericoloso a San Varano

Riceviamo e pubblichiamo: "Mi trovavo nell’ incrocio di San Varano. Dovevo andare a Forli, ero con mio figlio di 3 anni e mezzo e mio marito. Ma invece di avere la precedenza, mi hanno tagliato la strada volendo passare per forza. Ci è mancato veramente poco: pochi centimetri e gli sarei finita addosso. Io penso che certa gente o è distratta dal telefono oppure non so dove hanno la testa quando guidano. Magari sarebbe ora di fare qualcosa per rendere meno pericoloso, magari fare una rotonda così sarebbe molto meglio".