"Incrocio privo di visuale"

Riceviamo e pubblichiamo: "Volevo segnalare, cosa che ho già fatto sia al Comune che ai vigili, che molto spesso nell'incrocio tra la strada San Lorenzo Fiordinano e la strada statale, si registrano spesso e per fortuna mancati incidenti in quanto nelle piazzole a monte e a valle della strada vengono parcheggiati mezzi che impediscono la visuale per chi vuole immettersi nella strada statale e pertanto per ottenere un'adeguata visuale bisogna invadere la corsia della statale stessa mettendo a grave rischio incidente la circolazione. Nonostante ci siano i cartelli di divieto di sosta, quest'ultimi non vengono rispettati. Invito pertanto, chi di dovere, a prendere provvedimenti per evitare probabili futuri incidenti. Grazie".