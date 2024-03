"Incuria in via Gorizia, le piante vanno potate"

Riceviamo e pubblichiamo: "Faccio l'ennesima segnalazione del totale menefreghismo del comune in Via Gorizia dove abbiamo subito l'alluvione. Mi appello agli Uffici competenti che qui c'è da pulire, rifare asfalto (uno dei primi compiti del sindaco è il mantenimento dell'asfalto stradale, cosa che in questa zona non viene fatta da un pezzo), E soprattutto caro sindaco vieni a potare queste piante che creano sporcizia ovunque, e tappano le care fogne che dovrebbero essere state pulite dal fango. E' inconcepibile avere piante così lasciate a se stesse lungo una via di alto traffico e abitazioni".